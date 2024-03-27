Muharrem İnce CHP lideri Özgür Özel'i uyardı: Dikkat et...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Bak İzmir’i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun, dikkat et” dedi.

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Muharrem İnce gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimleri gecesi nerede olduğuna yönelik sorusu hatırlatılan İnce, “Artık bu soru taş devri sorusu oldu. Cilalı taş devrinin sorusu ama yine de cevap vereyim. Özgür Özel o zamanlar çıraktı. Bu bana ait bir söz değil. Engin Altay’a ait bir söz. Engin Altay grup başkanvekiliydi. Özgür Özel için, ‘Benim çırağımdı’ dedi. O zaman birincisi, ustasına sorsun nerede olduğumu. Ben ustasıyla beraberdim. Swissotel’deydim. CHP’nin Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikteydim. Yanımızda 50 kişi vardı. Çıraklar o günleri hatırlamıyorsa ustasına bunu sorabilir” diye konuştu.

Sözlerinin devamında CHP liderine eleştiriler yöneten İnce, şöyle konuştu:,

“Ben ona şunu söyleyeyim. O zamanlardan ‘DEM’leneceğin belliydi Özgür Özel. Senin o zaman ben seçimi kaybettiğim, HDP’nin barajı aştığını görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor. Onun için daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani İstanbul Belediyesi’nde DEM Partisi’ne grup kurdurmakla meşgulsünüz. Bak Özgür Özel, bırak o günleri, geçmişi fazla karıştırma, CHP’nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Bana bilgi veremediklerini, sistemle, sonuçlarla ilgili bana bilgi veremedikleri için, ikinci tura kaldık mı, kalamadık mı bilmediğim için ortalığa çıkamadığımı, Sayın Engin Altay ile bunu defalarca konuştuğumuzu, kendisinin de açıklamalarının bulunduğunu biliyorsun. Bak İzmir’i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et. Ben seni bu kadar uyarayım.”