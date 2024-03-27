BIST 8.833
DOLAR 32,27
EURO 35,11
ALTIN 2.276,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!

TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!

İzmir-İstanbul Otobanının Manisa'nın Turgutlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza bugün saat 12.45 sıralarında Manisa - İstanbul Otobanı Saruhanlı istikameti Turgutlu Gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Manisa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki İsmet Aydoğdu (53) idaresindeki 34 CPL 021 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aynı yönde seyir halindeki 20 AFY 799 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Aydoğdu, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İrlanda, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacak!
İrlanda, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olacak!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Beşiktaş'ta genç futbolculara sosyal medya kullanımı semineri
Beşiktaş'ta genç futbolculara sosyal medya kullanımı semineri
Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası vardı, yakalandı!
Silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası vardı, yakalandı!
Seçim günü hava durumu nasıl olacak?
Seçim günü hava durumu nasıl olacak?
Üstünden 53 kaçak elektronik sigara çıktı!
Üstünden 53 kaçak elektronik sigara çıktı!
TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti!
TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti!
Dede ve 15 aylık torunu aynı gün vefat etti
Dede ve 15 aylık torunu aynı gün vefat etti
Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda uçuşlar başlıyor
Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda uçuşlar başlıyor
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'dan Sakarya'ya 58 kilo uyuşturucu!
İstanbul'dan Sakarya'ya 58 kilo uyuşturucu!