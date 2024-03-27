İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partisinin belediye başkan adayları için oy istedi.

Abone ol

Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün öğle saatlerinde Eskişehir’e geldi. Odunpazarı ilçesinde bulunan Hamamyolu Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin adayları için destek istedi. Partililer ile hatıra fotoğrafı da çektiren Akşener, Isparta’daki programına gitmek üzere Eskişehir’den ayrıldı.