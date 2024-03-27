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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Hakan Bayrakçı'dan seçime sayılı günler İstanbul anketi önde görünen ismi açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan seçime sayılı günler İstanbul anketi önde görünen ismi açıkladı

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul için yaptığı son anket sonuçlarını bu gece veya yarın sabah açıklayacağını duyurdu. Bayrakçı, "İmamoğlu'nun önde olduğu gözüküyor" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u kimin kazanacağı merak konusu.  

Anket sonuçları Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum ile İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu arasında oyların başa baş gittiğini gösteriyor. 

Seçimler öncesi son düzlüğe girilirken gözler isabetli tahminleriyle bilinen Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'ya çevrildi.

Son seçimleri doğru bilen araştırma şirketlerinden Sonar'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul anket sonuçlarını bu gece veya yarın sabah paylaşacağını açıkladı.

"Eğer yaptığımız anket 2-2.5 puan fark civarı bitecek olursa hata payı içinde kalır"

Gazeteci Enver Aysever'e konuşan Bayrakçı, "Son durum akşam üstü netleşecek olmakla beraber ama İmamoğlu'nun önde olduğu gözüküyor. Aşağı yukarı sizin söylediğiniz civarı biraz altı biraz üstü. Burada bir tek şuna dikkat çekeyim. Eğer yaptığımız anket 2-2.5 puan fark civarı bitecek olursa hata payı içinde kalır. Onda nasıl sorumluluk alacağım kestiremiyorum. Ama fark 3-4 puanları geçerse o zaman emin olduğumu bir fark olur." dedi.

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