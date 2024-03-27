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Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı

Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 1 kilo bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili O.K., E.Ö. ve K.Ş. isimli şüpheliler yakalandı.

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