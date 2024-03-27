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HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel yeni isim buldu: Vicdan ittifakı

Özgür Özel yeni isim buldu: Vicdan ittifakı

Millet İttifakı dağıldı, ittifaka yeni isimler arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vicdan ittifakında buluşuyoruz" dedi.

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Millet İttifakı'nda aradığı desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim arayışlarına devam ediyor. Daha önce, ittifakın isminin "kardeşlik" olduğunu söyleyen Özel bugün de yaptığı açıklamada, "Geçen seçimde hep birlikte çalıştığımız ittifak ortaklarımız var ve bir vicdan ittifakında buluşuyoruz" dedi.

Eyüpsultan'da konuşma yapan Özgür Özel, eski İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Hatice Gürbulak'ın kendilerine destek verdiğini belirterek, "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir belediye başkan adayını aday gösterdiğimizde, onu partili olduğu için aday gösteriyoruz ama birisinin ne kadar partili olduğu aday gösterildiği gün değil, gösterilmediği gün ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: 

"Geçen seçimdeki adayımızın bu seçimde fedakarlık yapması, destek vermesi beklenirken başka partiye gitti. Geçen seçimde hep birlikte çalıştığımız ittifak ortaklarımız var ve bir vicdan ittifakında buluşuyoruz. Hatice başkan, İYİ Parti’nin ilçe başkanı bugün desteğe gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Mithat Bülent başkanıma destek veriyor. Eyüpsultan’daki milliyetçi demokratlar, haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar, aslan sosyal demokratlar Eyüpsultan’da omuz omuza veriyor. Bu Pazar günü Eyüpsultan ittifakı, Eyüpsultan’ı, İstanbul İttifakı İstanbul’u, Türkiye ittifakı Türkiye’yi kazanıyor.”

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