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Beşiktaş'tan PFDK sevklerine tepki

Beşiktaş'tan PFDK sevklerine tepki

Beşiktaş Kulübü, PFDK'ya sevk edilen kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel için TFF'ye tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Yücel, resmi X hesabından yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bunun üzerine siyah-beyazlı kulüp, TFF'ye tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı! Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel’i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

Hüseyin Yücel ne yazmıştı?

Ay-Yıldızlı Beşiktaş armasını göğsünde başarıyla taşıyan Semih Kılıçsoy, sadece camiamızın değil Türkiye’nin gururudur.

Mantığa aykırı hiçbir karar onu ve bizleri yolumuzdan döndüremez. Nereden gelirse gelsin Beşiktaş’a ve futbolcularımıza yönelik her türlü engel ve art niyetli eylemlere karşı biz buradayız.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aba altından sopa gösteren, genç bir sporcunun kariyerini hiçe sayan karanlık zihniyetinin karşısında dimdik tek vücut olarak duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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