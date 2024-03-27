ABD Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Bloomberg, Ukrayna'ya destek sağlamak isteyen ABD'nin Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlandığını duyurdu. Bu haber akıllara geçtiğimiz ay üç ülkenin Ankara'ya karşı birleşmesini tekrar gündeme getirdi.

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İkinci yılı çoktan dolan Rusya'nın Ukrayna'yı işgale giriştiği savaş bütün kaosuyla sürüyor. 2023 yazında Batılı müttefiklerinin yoğun silah desteğiyle ikinci karşı taarruzu başlatan Ukrayna ordusu, topraklarının beşte birini işgal altında tutan Rus birliklerini geri püskürtmeyi başaramadı. 1000 kilometreyi aşan cephe hattındaki ölümcül çatışmalar sonucu değiştirmezken, Rus işgalciler Mayıs 2022'den sonra ilk ciddi zaferlerini geçtiğimiz ay Avdiivka'yı ele geçirerek elde etti. Donetsk yakınlarındaki Avdiivka kasabası, savaştan önce bile silah seslerinin kesilmediği bir noktaydı.

Türkiye'ye karşı güç birliği yapmışlardı

Şubat ayında Yunan medyasında çıkan haberlerde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin alımına veto geldiği duyuruldu. Kathimerini gazetesine bilgi veren yetkililer Fransa ve GKRY'nin olası satışa jet hızında red verdiklerini ifade etti. Gazeteye bilgi veren bir başka yetkili ise Atina'nın Ukrayna'ya yapılacak bir yardımda Türklerden yana değil elbette ki Avrupa savunma sanayisinin gelişimini destekleyeceğini belirtti. Prosedürler hakkında bilgi sahibi olan aynı kaynak Fransızların vetosuyla ilgili ise "Fransızlar kendileriyle rekabet edecek bir ülke aramıyor. Avrupa'nın parasını Türk savunma sanayisine yatırmak istemiyorlar" dedi.

Abd kürkçü dükkanına geri döndü

Bir süredir Avrupa ülkeleri ile politik bir sorun yaşayan ABD'nin Kasım ayındaki başkanlık seçimler sonrası NATO'dan çıkacağı konuşuluyor. Trump'ın seçilmesi durumunda bu duruma kesin gözüyle bakılsa da Demokratlar da sık sık Avrupa ülkelerine savunma bütçelerini artırma çağrısında bulunuyor.

Rus işgali kapsamında Ukrayna'ya topyekün destek veren Washington yönetimi Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı yaptığı bu hamleye karşı Ankara'dan doğrudan mühimmat satın almayı planlıyor. Bloomberg tarafından dünyaya duyurulan haberde "ABD, yüzünü Türkiye'ye döndü" başlığı kullanılırken askeri boyutta kıtlık yaşayan sayısız ülkeye rağmen Türkiye'nin ABD'nin en büyük silah tedarikçisi olmaya hazırlandığı ifade edildi. Habere göre ABD, Ukrayna için Türkiye'den Obüs, top merisi ve TNT patlayıcı satın almak istiyor.

KAYNAK: BLOOMBERG, MİLLİYET