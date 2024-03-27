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Yeniden Refah'ta toplu istifa: Birçok ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah'ta toplu istifa: Birçok ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı

Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi Ankara teşkilatında İl Başkanı İsmail Baykal, yardımcısı ve beraberindeki üst düzey 19 üye partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yeni üyelere rozetlerini Turgut Altınok taktı.

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Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı ve beraberindeki 20 kişi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Ankara il başkanı ve üst düzey 19 üye Ak Parti'ye katıldı

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programında partiye katılım töreni düzenlendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlerin listesi şu şekilde:

Ankara İl Başkanı İsmail Baykal
 
Ankara İl Siyasi İşler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Haki Güner
 
Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Şevket Alakoç
 
Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Bülent Akıllı
 
Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Emre Aktaş
 
Altındağ İlçe Başkanı Aydın Ünsal
 
Akyurt İlçe Başkanı Muharrem Çukurtarla
 
Çamlıdere İlçe Başkanı Ali Ersoy
 
Elmadağ İlçe Başkanı Şener Akın
 
Haymana İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aysı
 
Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir
 
Kızılcahamam İlçe Başkanı Vekili Fatih Demirelli
 
Mamak İlçe Başkanı Ercan Çetin
 
Yenimahalle İlçe Başkanı Aytaç Kılıç
 
Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk
 
Ankara İl Teşkilat Başkanı Hüsnü Murat Bilen
 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Abdullah Akar
 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Saffet Özen
 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Uğur Doğan
 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Demir
 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Kara
 
Ankara İl Başkan Yardımcısı Memiş Toprak

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