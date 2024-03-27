BIST 8.807
DOLAR 32,26
EURO 35,14
ALTIN 2.278,08
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

GENAR Araştırma Şirketi Hatay anket sonuçlarını paylaştı

GENAR Araştırma Şirketi Hatay anket sonuçlarını paylaştı

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin Hatay'da partilerin oy oranlarını içeren anket verilerini paylaştı.

Abone ol

Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere artık sadece günler kalmışken, anket şirketleri de halkın nabzını yoklayarak son verilerini paylaşmaya başladı.

GÖZLER HATAY'A ÇEVRİLDİ

GENAR Araştırma Şirketi de seçimin sonucu en merak edilen illerden biri olan Hatay'a ilişkin yapılan anket bilgilerini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor
Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Skandal saldırı sonrası Türkiye Almanya'ya taleplerini iletti
Skandal saldırı sonrası Türkiye Almanya'ya taleplerini iletti
Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
Jorge Jesus, Edin Dzeko'yu kadrosunda görmek istiyor
Jorge Jesus, Edin Dzeko'yu kadrosunda görmek istiyor
Kur'an-ı Kerim yakmıştı! İsveç'ten sınır dışı edildi
Kur'an-ı Kerim yakmıştı! İsveç'ten sınır dışı edildi
Deprem konutları yükselmeye devam ediyor! Mehmet Özhaseki son rakamları verdi
Deprem konutları yükselmeye devam ediyor! Mehmet Özhaseki son rakamları verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destekçilerinin İstanbul'a astığı afişlerle ilgili açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destekçilerinin İstanbul'a astığı afişlerle ilgili açıklama
Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı
Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı
Belçika'dan PKK açıklaması: Kabul edilemez
Belçika'dan PKK açıklaması: Kabul edilemez
Özgür Özel yeni isim buldu: Vicdan ittifakı
Özgür Özel yeni isim buldu: Vicdan ittifakı
Beşiktaş'tan PFDK sevklerine tepki
Beşiktaş'tan PFDK sevklerine tepki