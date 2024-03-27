GENAR Araştırma Şirketi Hatay anket sonuçlarını paylaştı

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin Hatay'da partilerin oy oranlarını içeren anket verilerini paylaştı.

Abone ol

Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere artık sadece günler kalmışken, anket şirketleri de halkın nabzını yoklayarak son verilerini paylaşmaya başladı.

GÖZLER HATAY'A ÇEVRİLDİ

GENAR Araştırma Şirketi de seçimin sonucu en merak edilen illerden biri olan Hatay'a ilişkin yapılan anket bilgilerini paylaştı.