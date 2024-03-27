Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destekçilerinin İstanbul'a astığı afişlerle ilgili açıklama

Destekçilerinin mevcut yönetim ve Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak İstanbul'a astığı pankartlar hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın çıkardığı iddialı adaylar seçmen tarafından yoğun ilgi görürken, muhalefette ise büyük bir tedirginlik hakim. CHP, özellikle İstanbul için Ekrem İmamoğlu'na desteğin artması adına çalışmalar yürütse de parti cephesinde fikir ayrılığı yaşanıyor.

Başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Alevi seçmenler, İmamoğlu'na oy vermeyeceklerini belirtiyor.

Seçime sayılı günler kala Megakent'in birçok ilçesine Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından asılan "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartları da bu durumu özetliyor..

Konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

"Partim tüm adaylarına desteğim tam"

Pankartların sahte olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır" dedi.

"CHP teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sahte pankartçılara;

Sahte pankartlardan medet umanlara,

Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere,

Kötü kalpli insanlara…

“Bilal'e anlatır gibi” son kez anlatıyorum…

"Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez" şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,

"Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor." denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, "Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor" iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…