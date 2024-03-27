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Jorge Jesus, Edin Dzeko'yu kadrosunda görmek istiyor

Jorge Jesus, Edin Dzeko'yu kadrosunda görmek istiyor

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko'yu Al Hilal'e transfer etmek istediği öne sürüldü.

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2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan ve sarı-lacivertli takımı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, gözüne eski takımındaki yıldız futbolcuyu kestirdi.

Suudi Arabistan Ligi lideri Al Hilal'ı çalıştıran Jesus'un Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Jesus, Dzeko'yu istiyor

Bosna Hersek'te yayın yapan Sportam sitesinde yer alan habere göre; eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yıllık 11 milyon euro maaş teklif edilecek

Suudi Arabistan ekibinin yaz transfer döneminde oyuncu için hamle yapacağı belirtilen haberde, Dzeko'ya önerilecek ücretin 11 milyon euro olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu teklifi değerlendirmek isteyebileceği de ifade edildi.

37 maçta 22 gol attı

Sezon başında bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atan ve sarı-lacivertli takımda kaptanlığa getirilen 38 yaşındaki isim, 37 resmi maça çıktı.

Dzeko, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 9 asistle mücadele etti.

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