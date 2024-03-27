Murat Kurum: 1.7 puan farkla seçimi kazanacağız

"Yaklaşık 90 gündür projelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi anlatıyoruz. Milletimiz inşallah 31 Mart günü iradesini yansıtacak" şeklinde konuşan Murat Kurum, "Ölçümlerimize göre 1.7 puan farkla kazanacağız" dedi.

Abone ol

Yerel seçimlere sadece 3 gün kaldı. Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek. Bu kapsamda adaylar kampanya çalışmalarına son hızıyla devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te Fevzi Çakır ve Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

"1.7 puan farkla seçimi kazanacağız"

Seçim anketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Manipüle edilen anketler.var. Bunu doğru bulmuyorum. Bütün anket firmaları 14-28 Mayıs'ta farklı konuşuyorlardı. CHP'li yönetim, 'Kazandık, öndeyiz' diye manipülasyon yaptı, yine de yapacaklardır. Son ana kadar orayı terk etmemeliyiz. Bunların algıdan başka milletimize sunacağı bir şey yok. Bunu vatandaşımız görüyor. Emin olun CHP'li, DEM'li, Yeniden Refahlı vatandaşlarımız da bunu söylüyor. Söz verenle sözünü tutmayanı vatandaşımız ayıracak. Biz de anket yaptırıyoruz. Bizim ölçümlerimize göre 1.7 farkla kazanacağız. Vatandaşımız değerlendirip sandığa gittiğimizde iradesini yansıtacak. Muhakkak kararsız seçmen olacak. Kararsız seçmenimiz çok fazla değil gibi. Artık çok az kaldı. O noktada 4-5 puan diyebileceğimiz kararsız seçmenimiz var. Eşit dağıtanlar, farklı dağıtanlar var. Kararsız seçmene sorulduğunda fikirlere göre de analiz yapıp netice veriyor. Neticede 31 Mart akşamı inşallah kazanıyor ve İstanbul'a hizmet için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sandık günü hesap günüdür"

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Artık son üç gün. İnsanın nabzı hiç düşmez mi? Hiç düşmedi. Vatandaşımızla, esnafımızla buluştuk. Sürekli nabız hep yüksekte. İftar programından buraya geldik. Buradan da başka bir programa gideceğiz. Yaklaşık 90 gündür projelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi anlatıyoruz. Milletimiz inşallah 31 Mart günü iradesini yansıtacak. Sandık günü hesap günüdür. Burada vatandaşımız geleceği, şehri adına en iyi kimin yapacağına inanıyorsa o taraftan yana tavrını kullanacak. Vatandaşımızın takdiri başımızın üstünde. Bu süreçte yaşadığımız gibi 31 Mart'ı demokrasi şöleniyle yaşamak istiyoruz.

"Her yerde büyük motivasyon var"

31 Mart'ta milletimiz şunun kararını verecek; İstanbullular şu 5 yıllık süreçte yapılanları zaten takdir ediyorlar, iyi veya kötü. Sandığa gittiğinde de bu süreçten sonra deprem korkusunu bu şehirde tamamen gündemden çıkaracak adımlar atılsın mı atılmasın mı? 'Bir an önce İstanbul'da trafik çilesi bitsin' diyerek kararını verecek. Herkesin mutlu yaşadığı, geleceğe güvenle baktığı, umut içerisinde yaşanılan İstanbul olsun diyoruz. Şehrin güzelliğinden herkesin mutlu huzurlu şekilde yaşayacağı İstanbul olması noktasında kararın verileceği gün olacak. İlk günlerdeki sevgi seli büyüyerek geldi. Her yerde büyük motivasyon var. 81 ilde, ilçede hizmetim var. Orada bir aidiyet bağımız kuruldu. Herkes beni hemşehrisi görüyor. Benim için mutluluk verici bir şey. İnşallah 31 Mart günü tüm İstanbul'un sevineceği bayramı İstanbul'a erkenden yaşatacağız.

"11 ilimizde 180 bin konutun inşaatını başlattık"

Biz bakanlık, genel müdürlük sürecinde cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu illerde yapmaya çalıştık. Sözümüzü unutmadık. Sözümüzü hatırlamayan tarafta olmadık. Milletin karşısına çıkıp da vaatleri hatırlamamak kadar kötü bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Bize düşen görev vatandaşın taleplerini gidermektir. 550 ziyaret yaptık. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Hamdolsun bu motivasyonla buradayız. İstanbullu vatandaşlarımızın karşısına geçtiğinde, 'Ben bu işleri yaptım' diyebiliyorum. 81 ilde 72 milyon metrekare yeşil alan kazandırmışız. 40 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Bursa, Bitlis, Sinop, Zonguldak, Erzurum, Konya, Edirne'de gidip bakın. Milletimize hizmet götürmüşüz. Sözü tutmak için çabalamış ve işin sonunda da bu sözleri tutmuşuz. Afetler olmuş, '1 yıl içinde bu konutları teslim edeceğiz' demişiz. Beraber üzülmüş, beraber ağlamışız, yeni hayatın resmini çizmişiz. Afetlerde yaşanan dram sonrasında vatandaşımıza sağlam, güvenli yaşam alanları sunmuşuz. 11 ilimizde 180 bin konutun inşaatını başlattık. Şimdi teslim ediliyor. Eser adamı olmak söz verdiği işleri gerçekleştirmek çok değerli. O yüzden sağlam adamların seçimi. Cumhurbaşkanımız da sağolsun böyle ifade etti.

"Saha seçimin dilidir"

Genel müdürlük sürecinde İstanbul'da 9 sene görev yaptım. Ondan önce özel sektörde çalıştım. Bakanlık yaptığımız süreçte bir ayağımız İstanbul'daydı. İstanbul ve 39 ilçede hizmet ve eserlerimiz var. Bu manada zaten konuya hakimiz. Sorunlara çözüm önerilerimizi koyduk. Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul lansmanımızda vatandaşımızın yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm ortaya koyduk. Deprem, taksi, kültür, spor ve hepsine ilişkin vaat ortaya koyduk. Hepsine hocalarımızla, bilim insanlarımızla dahil oldum. Burada da zaten seçim sürecinde bize bunları hiç kimse sormadı. Eleştiremiyorlar çünkü biliyorlar ki CHP'li seçmene de sorsanız bunu söyler. Murat Kurum diyorsa yapar. Bir yerel seçime gidiyoruz. Vatandaşımız da bunu takdir edecektir. 31 Mart'ta tercihini bu yönde sahaya yansıtacaktır. Saha seçimin dilidir. Hep yaşadığımız süreçte vatandaşımızın ilgi, alakası, sevgisi. Size kızıyorsa bile sizi sevdiği ve değer verdiği içindir. Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız. 31 Mart akşamı bize gönül veren kardeşlerimizle İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatlı kadrolarla geliyoruz.