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Cani koca 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Cani koca 3 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Genç çiftin, yetiştirme yurdunda olan çocukları için kavga ettikleri öğrenilirken, katil zanlısı gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Esra Uşak (26) ve E.U. (29) çifti arasında, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri amcalarının evinde çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından dolayı tartışma çıktı.

Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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