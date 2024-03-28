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Kütahya'da dehşet! 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da dehşet! 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü

 Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Esra Uşak (26) ve E.U. (29) çifti arasında  ziyaret için gittikleri amcalarının evinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

E.U. ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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