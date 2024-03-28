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Çocuğuyla parkta ilgilenirken düğünde takılan 420 gram altını çalındı

Çocuğuyla parkta ilgilenirken düğünde takılan 420 gram altını çalındı

Adana’da bir kadın parkta çocuğuyla ilgilendiği sırada düğününde takılan 420 gram altını çalındı.

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Olay, 25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Nur Sima K. (27) 1 yaşındaki kızı E.K.’yı parka getirdi. Bir süre parkta oynayan E.K. kaydıraktan kaydığı sırada birisiyle çarpışıp ağlamaya başladı. Anne Nur Sima bunun üzerine kızının yanına koştu. Ardından Nur Sima K.'nın banktaki altın dolu çantası çalındı.
Olay anını anlatan Nur Sima K.,”420 gram altınım çalındı. Diyarbakır’dan 10 gün önce Adana’ya geldim. Çocuk parkında kızım oynarken kaydıraktan kaydığı sırada bizim gelin ile çarpıştı. Bende o an hemen kızıma doğru koştum. 5 dakika sonra bankta olan çantamın yerinde olmadığını gördüm. İçerisinde 420 gram altınım vardı. Düğünde takılan takılarımdı” dedi.

“9 yaşındaki kız çocuğuna hırsızlık yaptırmışlar”
Hırsızlığı yapan kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ancak hala firar olduğunu dile getiren Nur Sima K., ”9 yaşındaki bir kız çocuğu halası tarafından yönlendirerek git şu çantayı bankın üzerinden alıp tişörtünün altına koyup getir dediğini öğrendim. Hala altınları aldıktan sonra gömleğinin içerisine saklayarak uzaklaşmış. Çocuğum ağlarken bizi demek ki takip etmişler o sırada çantamı almışlar” diye konuştu.

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