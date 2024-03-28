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Gamze Sakallıoğlu cinayeti! Anne ve baba beşinci kez hakim karşısına çıktı, işte verilen karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gamze Sakallıoğlu cinayeti! Anne ve baba beşinci kez hakim karşısına çıktı, işte verilen karar

Muğla'da kızlarını öldürmekle suçlanan çift, beşinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, babanın beraatine karar verirken, anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, 2022 yılı Ocak ayında annesi tarafından yatakta ölü bulunmuştu. Otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın anne ve babası, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya Sakallıoğlu çiftinin kızı Fatma Köse, oğlu Mefar Sakallıoğlu ve taraf avukatlar katıldı. Duruşmada savcı her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verirken iki sanık da suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talep etti.

Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından karar açıklandı. Mahkemeye heyeti, baba Mehmet Halil Sakallıoğlu’nun beraatine hükmederken, anne Turcen Sakallıoğlu’na “üst soyu nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Turcen Sakallıoğlu’nun avukatının karara itiraz edip üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi.

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