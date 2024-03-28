BIST 8.976
DOLAR 32,33
EURO 35,05
ALTIN 2.283,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denetimden kaçarken polise çarpıp yaralamıştı! O şüpheli tutuklandı

Denetimden kaçarken polise çarpıp yaralamıştı! O şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Tuzla'da kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak kaçan aracın sürücüsü tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Tepeören Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama noktasına yaklaşırken kontrol amacıyla durdurulmak istenen bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak, görevli polis memuruna çarpıp kaçtı.

Polis memuru yaralandığı olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracın kaçış güzergahını belirledi. Aracı, Pendik ilçesi Kurtdoğmuş Köyü'nde terk edilmiş halde bulan ekipler, şüphelinin Y.K. oluğu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin, uygulama noktasından aranması olduğunu düşündüğü için kaçtığı ancak yapılan kontrollerde herhangi bir arama kaydının olmadığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yaralanan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan uyarı, kız çocuklarında ergenlik 8 yaşın altına düştü
Uzmanlardan uyarı, kız çocuklarında ergenlik 8 yaşın altına düştü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cam silen genç: "Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım"
Cam silen genç: "Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım"
Çocuğuyla parkta ilgilenirken düğünde takılan 420 gram altını çalındı
Çocuğuyla parkta ilgilenirken düğünde takılan 420 gram altını çalındı
Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu!
Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu!
İzmir'de 26 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi
İzmir'de 26 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak
Petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkarmayı planlıyor
Petrol ve gaz üreticileri yatırımlarını 4 katına çıkarmayı planlıyor
Ümraniye'de aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar
Ümraniye'de aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar
Yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burktu
Yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burktu
Gamze Sakallıoğlu cinayeti! Anne ve baba beşinci kez hakim karşısına çıktı, işte verilen karar
Gamze Sakallıoğlu cinayeti! Anne ve baba beşinci kez hakim karşısına çıktı, işte verilen karar
Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı
Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı