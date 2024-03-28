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Alerjisi olanları mahvedecek havalar geliyor

Alerjisi olanları mahvedecek havalar geliyor

Mart ayının sonlarına yaklaşırken Afrika kökenli toz taşınımıyla birlikte polenlerin de geleceği ortaya çıktı. Özellikle alerjisi olanlar uyarılırken; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce ve Zonguldak'ta yaşayanlara dikkat çekildi.

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Hava Forum adlı Twitter sayfasında yer alan bilgilere göre, Afrika'dan gelen turuncu tozların ardından bu kez de polenlerin her yeri saracağı açıklandı. Özellikle Marmara Bölgesine dikkat çekilirken 8 ilde yaşayan ve alerjisi olanlara kritik uyarılar yapıldı. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı da duyuruldu. Polen risk haritasında bulunan 8 il; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce ve Zonguldak'tı.

Polenler geliyor
Alerjisi olanların özellikle hapşırma, boğazda yanma, burun içinde acıma, gözlerde batma yaşayacağı aktarıldı. İstanbulluların bugün, tozlu ılık bir havayla karşılaşacağı belirtilirken yağmurun ise beklenmediği ifade edildi. Kaşlarımızı çatarak bakacağınız türden bulutumsu bir hava olacağı aktarıldı.

Ne giyilmeli?

Yine aynı paylaşımda yer alan bilgilere göre, bugün en çok da en giymesi gerektiğini bilmeyenler için bir ifade kullanıldı.

Paylaşımda "Mont giyen daralabilir, buna göre ayarlayın kendinizi..." denildi.

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