Özgür Özel '5 büyükşehir eklememiz mümkün' dedi İstanbul seçimleri için dikkat çeken iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şu mümkün 11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum. En az ikisini alacağız" dedi. İstanbul seçimleri için Özel, "Hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de canlı yayınlanan "Yeni Bir Sabah programında" İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

"11 büyükşehire 5 tane daha ekleyebiliriz." diyen Özel, İstanbul seçimi hakkında da konuştu. CHP Genel Başkanı, tekrarlanan 2019 seçimlerinde el edilen sonuçtan daha yüksek oy alacağını öne sürdü.

Bilindiği üzere 23 Haziran'da ikinci kez yapılan yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21 oy alırken, rakibi Binali Yıldırım yüzde 45 oy almıştı.

Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Özel’in seçimlere dair açıklamaları şöyle oldu:

"330 bin tekil anket yaptık"

“Çok tercih etmezdik biz aslında 31 mart seçimlerini yönetmekten çok 1 Nisan’dan sonra birkaç yıl sürecek olan yapısal değişiklikleri yapabileceğimiz bir döneme taliptik, değişim dönüşüm derken. Ama yerel seçimlerden önce bir kurultayımız vardı, onunla ilgili tespitleri o zaman konuşmuştuk ve bu kurultay da başarılı olup yönetime gelince hemen bir yerel seçim takviminin içinde bulduk kendimizi. Ölçe değerlendirmeye çok emek verdik. 330 bin tekil anket yaptık. 330 bin vatandaşa soru sorduk cevap aldık adaylar belirlenirken, adaylar belirlendikten sonra da 200 bine yakın anketle adayların performansını illerdeki gidişatı görüştük ve esnek programlarla seçim takvimimizi ona göre belirledik. Milletvekillerimizi bütün illere yollamıştık. İstanbul ve Ankara’ya özel bir uygulama yaptık. Milletvekillerimiz en az iki kez gittiler.

"11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne 5 büyükşehir eklememiz mümkün"

"(Partinin durumu ne olur?) Şu mümkün 11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum. En az ikisini alacağız. Adıyaman’ın zorla adaylaştırdığı bir adayımız var Abdurrahman Tutdere, oraya kimi yolladıysak o yas gecesinden 10 milletvekili arkadaşımız görevliydi, geldiler Abdurrahman’ı aday yapalım dediler. Adıyaman’da ankete mankete bakmadan yaptık. İyimserdim ama beklentilerimizin ötesine geçmiş durumdayız. Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak’ı yan yana kazanacağız. Kütahya’nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var.

"Ekrem Başkanın tekrarlanan ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum"

Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. İddialı bir şey söylemiyim ama şunu söyleyeyim, hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum."