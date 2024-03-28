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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

BBC'den İstanbul seçimleri analizi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Avantajlı ismi açıkladılar

BBC'den İstanbul seçimleri analizi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Avantajlı ismi açıkladılar

İngiliz yayın kuruluşu BBC, yerel seçimlere ilişkin bir analiz yayımladı. İstanbul'ın yakın plana BBC, İmamoğlu'nun kazanma şansının risk altında olduğunu, avantajın ise Murat Kurum'dan yana olduğuna dikkat çekildi.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala İngiliz merkezli medya kuruluşu BBC, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem  İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'u mercek altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'nı yönetmenin Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olduğunu vurgulayan BBC, İstanbul için "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamosu" ifadelerine yer verildi.  

2019 yılında yapılan yerel seçimlere göre; 2024 seçimlerinde farklı bir hal aldığına işaret edilen analizde; muhalefetin son seçimlerden farklı olarak artık birlik içinde olmadığına dikkat çekildi.

Murat Kurum avantajlı

Muhalefetin birlik olamadığına dikkat çekilen analizde; bu nedenden dolayı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçimde avantajlı olduğun belirtildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı:

"Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var"

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