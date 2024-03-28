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Yargıtay Başkanlığı seçiminde dördüncü gün: İki aday arasında yapılacak

Yargıtay Başkanlığı seçiminde dördüncü gün: İki aday arasında yapılacak

Yargıtay'da 25 Mart'ta başlayan başkanlık krizi sürüyor. Seçimin 8'inci tur oylamasında da salt çoğunluk sağlanamadı. Bugün gerçekleştirilecek 9'uncu turda en çok oy alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

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Mehmet Akarca'nın görev süresinin sona ermesiyle Yargıtay yeni başkanını arıyor. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanının belirlenebilmesi için Yargıtay üyeleri 8'inci kez sandık başına gitti.

Seçimin 8'inci turunda 348 Yargıtay üyesinin 337'si oy kullandı. Bu turda; 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 115, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Kanunu'na göre gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna yine hiçbir aday ulaşamadı.

Böylelikle bugün gerçekleştirilecek seçimin 9'uncu tur oylamasında en çok oy alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Seçimlerin 9'uncu turundan da sonuç alınamazsa 10'uncu tura geçilecek. Bu turda da adaylardan biri salt çoğunluğun oyunu alamazsa seçimler yeni aday başvurularıyla devam edecek.

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