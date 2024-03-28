BIST 8.976
DOLAR 32,33
EURO 35,05
ALTIN 2.283,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı!

Hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı!

Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

Abone ol

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Peugeot, yeni e-5008’in tanıtımına devam ediyor
Peugeot, yeni e-5008’in tanıtımına devam ediyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor
Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor
Özgür Özel '5 büyükşehir eklememiz mümkün' dedi İstanbul seçimleri için dikkat çeken iddia
Özgür Özel '5 büyükşehir eklememiz mümkün' dedi İstanbul seçimleri için dikkat çeken iddia
Türkiye sağlık turizminin parlayan yıldızı oldu
Türkiye sağlık turizminin parlayan yıldızı oldu
Yargıtay Başkanlığı seçiminde dördüncü gün: İki aday arasında yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçiminde dördüncü gün: İki aday arasında yapılacak
Çocuğa özgüven aşılayacağım derken zarar verebilirsiniz!
Çocuğa özgüven aşılayacağım derken zarar verebilirsiniz!
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor!
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor!
BBC'den İstanbul seçimleri analizi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Avantajlı ismi açıkladılar
BBC'den İstanbul seçimleri analizi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Avantajlı ismi açıkladılar
Alerjisi olanları mahvedecek havalar geliyor
Alerjisi olanları mahvedecek havalar geliyor
Türkiye sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcadı
Türkiye sosyal korumaya 2022'de 1,3 trilyon lira harcadı