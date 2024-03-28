Peugeot, yeni e-5008’in tanıtımına devam ediyor

Peugeot, 7 koltuklu SUV’u yeni E-5008’in dünya çapındaki tanıtımlarına devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Paris Kuzey Garı (Gare du Nord) tren istasyonunda gerçekleştirdiği üç boyutlu bir gösteri ile yoldan geçen binlerce kişinin dikkatini çekti.

Peugeot, Accenture Song ile gerçekleştirdiği yenilikçi Something BigIs Coming kampanyası kapsamında yeni E-5008 için bir tanıtım düzenledi.

Peugeot’nun fütüristik bir sahneye dönüştürdüğü Paris Kuzey Garı’nda ortaya çıkan ve gizemli üç boyutlu bir kutudan yansıyan görkemli canlılar, marka için büyük öneme sahip bir yeniliğin habercisi oldu.

Büyük ve elektrikli bir otomobil olan Panoramik i-Cockpit , entegre yapay zekâ sistemi ChatGPT, 660 km’lik elektrikli sürüş menzili ve 7 koltuklu iç mekân da dahil olmak üzere yeni özellikler sunan yeni Peugeot E-5008 elektrikli aile araçlarının standartlarını değiştiriyor.

Sürükleyici bir dijital kampanyaya dönüşen bu deneyim sadece Paris Kuzey Garı ile kalmıyor. Peugeot, kullanıcıları bu tanıtıma hazırlamak için sosyal medyada üç boyutlu videolar ve ilgi çekici içeriklerle dinamik ve etkileşimli dijital deneyim imkânı sunuyor. Üç projeksiyon efekti, tutarlı bir etki için dijital formatlara da uyarlandı.

Kampanya, Avrupa'nın büyük başkentlerinde yer alan DOOH'larda (Dijital Açık Hava Reklam Panoları) yer almanın avantajından yararlanarak küresel görünürlük sağlıyor.

Stratejik bir ortaklığa da dönüşen kampanya, Peugeot ile Accenture Song arasında 2023 yılında yapılan ortaklık duyurusunun ardından bir dizi etkinliğin başlangıcını oluşturuyor ve bunu yakında farklı kampanyalar izleyecek.