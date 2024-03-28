BIST 8.976
DOLAR 32,33
EURO 35,05
ALTIN 2.283,62
HABER /  EKONOMİ

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Son gün 1 Nisan

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Son gün 1 Nisan

 Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyannamelerin 1 Nisan'a kadar verilmesi önem taşıyor.

Abone ol

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin, elde ettikleri gelirleri 1 Nisan Pazartesi gününe kadar beyan etmesi gerekiyor. Konut kira geliri geçen yıl için yıllık 21 bin liralık istisna tutarını, iş yeri kira geliri için 150 bin lirayı aşanların beyanname vermesi önem taşıyor.

Mülk sahiplerinin, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemi" ile beyanname verme imkanı bulunuyor.

Başkanlık, bu yıl "kira bildirim formu" ile kiracıları da beyan sürecine dahil etti. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak "kira bildirim formu"nu doldurabilecek. Böylece, mülk sahipleri ve kiracıların beyanlarının karşılaştırılması sağlanacak.

 Elektronik ortamda beyanname verme imkanı

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri gibi kazançlar için de yine 1 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması önem taşıyor

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme, "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.

Öte yandan, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16. taksit ödeme süreleri de 1 Nisan'da sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 2 ayda yüzde 26 arttı!
Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 2 ayda yüzde 26 arttı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı!
Hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı!
Peugeot, yeni e-5008’in tanıtımına devam ediyor
Peugeot, yeni e-5008’in tanıtımına devam ediyor
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı
Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor
Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor
Özgür Özel '5 büyükşehir eklememiz mümkün' dedi İstanbul seçimleri için dikkat çeken iddia
Özgür Özel '5 büyükşehir eklememiz mümkün' dedi İstanbul seçimleri için dikkat çeken iddia
Türkiye sağlık turizminin parlayan yıldızı oldu
Türkiye sağlık turizminin parlayan yıldızı oldu
Yargıtay Başkanlığı seçiminde dördüncü gün: İki aday arasında yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçiminde dördüncü gün: İki aday arasında yapılacak
Çocuğa özgüven aşılayacağım derken zarar verebilirsiniz!
Çocuğa özgüven aşılayacağım derken zarar verebilirsiniz!
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor!
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor!
BBC'den İstanbul seçimleri analizi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Avantajlı ismi açıkladılar
BBC'den İstanbul seçimleri analizi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Avantajlı ismi açıkladılar