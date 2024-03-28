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Netanyahu'dan geri adım: İsrail, ABD'ye heyet gönderecek

Netanyahu'dan geri adım: İsrail, ABD'ye heyet gönderecek

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında İsrail'in Refah'a kara operasyonunu görğşmek üzere ABD'ye heyet göndermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiği ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığı ifade edildi.

Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantı yeninden planlanacak.

Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

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