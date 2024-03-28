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Seçim öncesi kritik hamle! Sinan Oğan'ın partisinden AK Parti'ye destek kararı

Seçim öncesi kritik hamle! Sinan Oğan'ın partisinden AK Parti'ye destek kararı

Yerel seçim öncesi AK Parti'nin Tokat'ta yeniden aday gösterdiği Eyüp Eroğlu’na başka bir partiden destek açıklaması geldi.

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Milyonlarca vatandaşın sandık başına gidip oy kullanacağı yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçim öncesi birçok bölgeden destek açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

AK Parti'nin Tokat'ta yeniden aday gösterdiği; Tokat Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu’na Türkiye İttifak Partisi'nden destek açıklaması geldi.

Liderliğini Sinan Oğan’ın yaptığı Türkiye İttifak Partisi'nin Tokat İl Teşkilatı Başkanı Fırat Kasım Dürgen, doğru adamla yol yürüme kararı aldıklarını belirtti.

Memnuniyetimi dile getiriyorum

Destek kararından dolayı teşekkür ettiğinin belirten Eroğlu “Hep birlikte Şehrimiz için çabalamaya devam edeceğiz. Partiler demokratik yollarla ülkeyi yönetmeye talip olan kuruluşlardır. Ve her partinin kendine göre bir tüzüğü vardır. Bir yol haritası vardır. Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan’da geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanımıza desteklerini açık bir dille ifade etmişlerdir. Onun için de ben Türkiye İttifak Partimizin de şu anda aldığı karardan dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Teşkilatı Başkanı Fırat Kasım Dürgen ise yaptığı açıklamada “31 Mart seçimleri yaklaşırken, Tokat’ta doğru kararı vererek; doğru zamanda, doğru adamla yol yürüme kararı aldık. Bu kararı teşkilatımızla birlikte aldık. Gelecek yıllara daha hızlı, daha dinamik adımlarla girebilmek için doğru adam Eyüp Eroğlu’nu 31 Mart seçimlerinde canı gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

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