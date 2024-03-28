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Gazze'de can kaybı 32 bin 552’ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 32 bin 552’ye yükseldi

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 62 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 552’ye yükseldi.

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İsrail ordusunun 174 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 552’ye, yaralı sayısının ise 74 bin 980'e yükseldiği belirtildi.

İsrail, Kızılay çalışanlarını serbest bıraktı
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Han Yunus’ta bulunan Al-Amal Hastanesi’ndeki baskın sırasında alıkoyduğu 7 çalışanı 47 gün sonra serbest bıraktığı bildirildi. Açıklamada, Filistin Kızılayı çalışanı 8 kişinin daha İsrail hapishanelerinde tutulduğu ve durumlarının bilinmediği kaydedildi.

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