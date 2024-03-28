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Okulda kimyasal gaz paniği: 14 öğrenci hastanede

Okulda kimyasal gaz paniği: 14 öğrenci hastanede

Diyarbakır'da Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulu'nda 6. sınıfta eğitim gören öğrenciler, iddiaya göre; sınıflarını temizlemek amacıyla kendi evlerinden getirdikleri kimyasal temizlik malzemelerini kullandılar. Ancak bu malzemelerin karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazlar, 14 öğrenciyi etkiledi.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulu'nda yaşanan kimyasal madde zehirlenmesi olayı korku ve endişe yarattı. İddiaya göre, Bağıvar Mahallesi'nde bulunan okulun 6. sınıfında okuyan öğrenciler, teneffüs sırasında sınıfı temizlemek amacıyla kendi evlerinden getirdikleri kimyasal temizlik malzemelerini kullanmaya karar verdiler. Ancak bu malzemelerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan gazlar, öğrencileri etkiledi.

Nöbetçi öğretmenin durumu fark etmesiyle birlikte okul idaresine bilgi verilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 14 öğrenciyi ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Öğrencilerin baş ağrısı, öksürük, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayın tanıklarından biri olan Seda Nur, sınıfın temizlenmesi için iki ayrı kimyasal temizlik maddesinin karıştırıldığını ve bu durumun sonucunda kötü bir koku yayıldığını ifade etti. Zehirlenen öğrenciler arasında olduğunu belirten Nur, kendisinin şu an herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını dile getirdi.

Diğer bir öğrenci olan Harun Karaman ise, olayın sınıfın temizlenmesi sırasında yaşandığını ve 14 öğrencinin zehirlendiğini aktardı. Olay yerine gelen 5 ambulansın öğrencileri hastaneye sevk ettiğini belirten Karaman, durumu ciddi olan öğrencilerin tedavi altına alındığını söyledi.

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