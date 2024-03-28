Hakan Bayrakçı İstanbul anketinin neden geciktiğini açıkladı DEM Parti, İYİ Parti ve diğer yüzde 1 altı partiler

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul anketinin gecikmesinin nedenini açıkladı. Bayrakcı, "DEM Parti, İYİ Parti ve diğer yüzde 1 altı partilerin seçmenleri son iki ayda partileri ile İmamoğlu arasında sıklıkla karar değiştirdiler" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde gözler araştırma şirketlerine çevrildi. Gözlerin çevrildiği İstanbul'da ipi kimin göğüsleyeceği merak konusu.

Kamuoyu, son seçimi bilen Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın dün akşam ya da bu sabah açıklayacağını söylediği ankete kilitlendi.

Ancak beklenen olmadı sonuçlar ilan edilmedi. Spekülasyonlar üzerine Bayrakçı, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Bayrakçı, seçimin kaderini değiştirebilecek düzeyde sıklıkla karar değiştiren seçmen nedeniyle gecikmenin yaşandığını söyledi.

"Sıklıkla karar değiştirdiler"

Bayrakçı, paylaşımda "İSTANBUL’DA, DEM P.-İYİ P.-VE DİĞER % 1 ALTI PARTİLERİN SEÇMENLERİ SON 2 AYDA KENDİ PARTİLERİ İLE İMAMOĞLU ARASINDA SIKLIKLA KARAR DEĞİŞTİRDİLER. SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK OLAN BU KONUDAKİ SON DURUMU SAPTAMAK İÇİN NİHAİ BİR ANKET GEREKLİYDİ. GECİKMEMİZİN NEDENİ BUDUR." ifadelerine yer verdi.