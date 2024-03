Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde konuştu. Emekli maaşlarına düzenleme mesajı veren Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde konuştu. Alanda 90 bin kişi olduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, emekli maaşlarına yönelik flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Şu an alanda 90 bin kişi var"

14-28 Mayıs seçimlerimdeki desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Sordum bugün katılım ne durumda diye...Rakamı aldım 90 bin.

Bursa'nın boş lafla, yalanla, dolanla işi olmaz. Bursa yatırıma, esere, hizmete, projeye bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak Bursa'dır.

Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bursa ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız? Bursa sadece sahip olduğu maddi imkanların değil özgürlüğün kıymetini de iyi bilir.

Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için ülkemizde etkili edebildikleri her kesimi hareketlendirmeye çalıştılar. Her seçim döneminde aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimizle bir olup oyunları bozduk. Her dönemde yeni araçlar, yeni taktikler devreye giriyor. Önümüzde bizi yine zorlu süreç bekliyor.

"Karanlık ittifaklar kuruyor"

PKK'ya göz kırpıyorlar, FETÖ'ye göz kırpıyorlar, her türlü hırsızlığa arsızlığa yol veriyorlar. Siyasi vizyon sıfır, proje mevcut değil, icraat zaten yok. Muhalefet cenahında her türlü kirli pazarlık , entrika kol geziyor.CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Saklamak için kırk takla atıyorlar. Bu partide kimi diyor ki kendimize oy verelim kimi CHP'nin kuyruğuna takılalım diyor.

Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak, hukuk, prensip namına bir şey yok. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'nin küstahlıkları karşısında uslu kediye döndü.

Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor.

"Enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız"

Şuan en büyük sorun yüksek enflasyondur. Herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bin lira aralığına yükselttik.

Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde bu adımları atacağız. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıyor ve yerine getiriyoruz. Ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını sağlamak gerekiyor. İkinci yarıda enflasyonun inişe geçtiğini göreceğiz.

"Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz"

Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık. Sosyal güvenlik sistemimize yol açtığı hasarın tamiri epeyce vakit alacak. Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz. Yaşandığı sıkıntılarından dolayı sitemini dile getiren vatandaşımız sonuna kadar haklıdır.

2 günümüz var. Sandıklarını patlatıyor muyuz? Bakanlarımla yoğun çalışma içerisinde sizlere hizmetkar olmaya geldik.