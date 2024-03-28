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Bulgaristan'da yine hükümet kurulamadı

Bulgaristan'da yine hükümet kurulamadı

Bulgaristan'da Başbakan Nikolay Denkov hükümetinin istifasının ardından üçüncü hükümet kurma girişimi de sonuçsuz kaldı.

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240 üyeli Parlamentonun 11 kişilik en küçük grubu olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi hükümet kurma görevini reddetti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığında kabul ettiği İTN'nin Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı İvaylo Vılçev'e hükümeti kurma görevi verdi.

Vılçev, kendisine verilen görevi "sadece birkaç saniye elinde tutacağını" belirterek, partisinin kabine oluşturmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Törende Cumhurbaşkanı Radev, Bulgaristan'da artık yeniden erken seçime gidileceğinin kesinleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecek günlerde, ülkemize gelmesi beklenen bir cumhurbaşkanının ziyaretini ve benim planladığım bir yurt dışı ziyaretini iptal ederek, erken seçime kadar kurulacak geçici hükümetin adayını belirlemek üzere müzakerelerde bulunacağım."

Başbakan Denkov'un istifası sonrası Parlamentoda en büyük grupları olan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı hükümet kuramamıştı.​​​​​​​

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Radev'in, erken seçim için tarih belirlemeden önce, aralarında Parlamento Başkanı, Sayıştay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ombudsman ve Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Yöneticisi gibi bazı bürokratların yer aldığı 9 kişiden birine geçici hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyor.

Bulgaristan'daki erken parlamento seçimlerin 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu milletvekilleri seçimleri ile ya da daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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