BIST 9.043
DOLAR 32,33
EURO 35,09
ALTIN 2.294,57
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

CHP Bitlis Belediye Başkan adayı AK Parti’ye geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP Bitlis Belediye Başkan adayı AK Parti’ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile birlikte AK Parti’ye geçti. Miting saatinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisine (DEM) satıldığını iddia eden Soyugüzel, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Abone ol

AK Parti Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti’ye katılan Soyugüzel, “Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan Adalığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun” diye konuştu.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’in yaşadığı sıkıntıdan bahsederek, şunları söyledi:
“Selim Başkan dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini ve Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan ve ekibine, ailesine hoş geldin diyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir.”

Bugün Bitlis’te kirli oyunları herkesin gördüğünü belirten Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay da, “Kapalı kapılar ardında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes biliyor. CHP’nin miting saati DEM Partisine verildi. Bu kapalı kapılar arakasında maddi pazarlıklar yapılarak verildi. Yani bu CHP’nin ve DEM Partisinin Türkiye’de bütün ilçelerde, bütün illerde yapmış olduğu bu ittifakın aşikar oluşunun en büyük belgesidir” şeklinde konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu ise “Milletin rotası dışına çıkanlar, gizli kapaklı filmler yapanlar, gizli planlar yapanlar, kendi parti içi hesaplaşmalarında bile demokratik olgunluğu göstermeden birbirlerini yarı yolda bırakanlar işte bugün milletin partisi olan AK Parti’ye gelip burada bizimle kenetleniyorlar. Ben öncelikle hem Selim Beye hem de kıymetli ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti’nin farkı budur. AK Parti kendi partisi içinde hizmet veren, kendi partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamış, her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan birilerinin planlarının bir parçası olmayan bir partidir” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi tarafından CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’e AK Parti rozeti takıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı!
Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Seçim günü İstanbul ve Ankara'da 'basın merkezi' kurulacak
Seçim günü İstanbul ve Ankara'da 'basın merkezi' kurulacak
Okulda kimyasal gaz paniği: 14 öğrenci hastanede
Okulda kimyasal gaz paniği: 14 öğrenci hastanede
Ağlayarak ifade verdiler! Dilan Polat şikayetinden vazgeçti
Ağlayarak ifade verdiler! Dilan Polat şikayetinden vazgeçti
Bulgaristan'da yine hükümet kurulamadı
Bulgaristan'da yine hükümet kurulamadı
Hakan Bayrakçı İstanbul anketinin neden geciktiğini açıkladı DEM Parti, İYİ Parti ve diğer yüzde 1 altı partiler
Hakan Bayrakçı İstanbul anketinin neden geciktiğini açıkladı DEM Parti, İYİ Parti ve diğer yüzde 1 altı partiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını masaya yatıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını masaya yatıracağız
Karadeniz'de balıkçılar, avlarına ara verdiler
Karadeniz'de balıkçılar, avlarına ara verdiler
Yanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi!
Yanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi!
Apartmanın 3. katından düşen kız çocuk yaralandı
Apartmanın 3. katından düşen kız çocuk yaralandı
SGK uzmanı tarih verdi, 1 milyon yeni EYT'li geliyor
SGK uzmanı tarih verdi, 1 milyon yeni EYT'li geliyor