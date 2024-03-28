BIST 9.042
DOLAR 32,33
EURO 35,08
ALTIN 2.300,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı!

Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı, 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı!

Çorum'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15'i öğrenci 16 kişi yaralandı.

Abone ol

Şükriye Ç. idaresindeki 06 MJG 05 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta, Ömer T'nin kullandığı 19 S 0087 plakalı öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Kazada serviste bulunan 15 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim günü İstanbul ve Ankara'da 'basın merkezi' kurulacak
Seçim günü İstanbul ve Ankara'da 'basın merkezi' kurulacak
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Okulda kimyasal gaz paniği: 14 öğrenci hastanede
Okulda kimyasal gaz paniği: 14 öğrenci hastanede
Ağlayarak ifade verdiler! Dilan Polat şikayetinden vazgeçti
Ağlayarak ifade verdiler! Dilan Polat şikayetinden vazgeçti
Bulgaristan'da yine hükümet kurulamadı
Bulgaristan'da yine hükümet kurulamadı
Hakan Bayrakçı İstanbul anketinin neden geciktiğini açıkladı DEM Parti, İYİ Parti ve diğer yüzde 1 altı partiler
Hakan Bayrakçı İstanbul anketinin neden geciktiğini açıkladı DEM Parti, İYİ Parti ve diğer yüzde 1 altı partiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını masaya yatıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını masaya yatıracağız
Karadeniz'de balıkçılar, avlarına ara verdiler
Karadeniz'de balıkçılar, avlarına ara verdiler
Yanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi!
Yanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi!
Apartmanın 3. katından düşen kız çocuk yaralandı
Apartmanın 3. katından düşen kız çocuk yaralandı
SGK uzmanı tarih verdi, 1 milyon yeni EYT'li geliyor
SGK uzmanı tarih verdi, 1 milyon yeni EYT'li geliyor
Ümraniye Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin örnek daireleri hak sahiplerine gösterildi
Ümraniye Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin örnek daireleri hak sahiplerine gösterildi