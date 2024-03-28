Seç Market 9 ilde mahalle iftarları düzenliyor

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, "Türkiye'nin 9 güzide şehrinde Seç Market iş ortağı olan esnafımız, aileleri ve müşterileriyle eski mahalle iftar sofralarının sıcaklığını birlikte tekrar yaşıyoruz" dedi.

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Seç Market, Anadolu'nun 9 farklı şehrinde iftar sofraları kurarak iş ortakları ve müşterileriyle mahalle iftarlarında buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mardin, Erzincan, Amasya, Uşak, Samsun, Adana, Antalya, Balıkesir ve Kayseri'de mağazalar önünde kurulan sofralarda Seç Market yöneticileri, iş ortakları ve mahalle sakinleri birlikte iftar yapıyor.

Özel yemeklerin ikram edildiği iftar buluşmaları Seç Marketler'de satılan öz markalı ürünler kullanılarak hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin 700'ü aşan iş ortağıyla perakende sektöründe önemli bir konuma geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Seç Market iş modelimiz sayesinde esnaf kendi işinin sahibi olmaya devam ederken, Seç Market tabelası altında mağazası modern bir görünüme ve işleyişe kavuşuyor. Mahalle sakinleri de 'mahalleden biri' olan, tanıyıp güvendikleri esnaftan, ulusal çapta bilinen kurumsal bir marka altında, uygun fiyatlarla alışveriş yapıyor.'

Sürekli destek oldukları esnaf kültürünün bir parçası olan dayanışmayı bu yıl ramazanda pekiştirmek istediklerini Sekmen, 'Türkiye'nin 9 güzide şehrinde Seç Market iş ortağı olan esnafımız, aileleri ve müşterileriyle eski mahalle iftar sofralarının sıcaklığını birlikte tekrar yaşıyoruz.' görüşünü kaydetti.