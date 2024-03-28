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TCMB kararını verdi! 2019'dan önce olduğu gibi yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB kararını verdi! 2019'dan önce olduğu gibi yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu'nun, 2019'dan önce olduğu gibi her yıl nisan ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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Bankanın Olağanüstü Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İdare Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, TCMB Esas Mukavelesi'nde 2019'da değiştirilen "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin yeniden "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde düzenlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

TCMB Esas Mukavelesi'nde öngörülen değişiklik, toplantıda yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

TCMB, 2019 yılına kadar Genel Kurul toplantılarını nisan ayında düzenliyordu.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yapılan oylamanın ardından sona erdi.

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