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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde H.B. ve T.G. isimli şahısların üzerinde ve olayın devamında T.K. isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada 213 adet sentetik ecza, 0,42 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 900 TL ele geçirdi. İfadesi alınan H.B. ve T.G. serbest bırakılırken, T.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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