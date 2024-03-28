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Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama...

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Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

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