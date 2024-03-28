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İran’da 2 yıl önce protestocuyu öldüren polise idam cezası

İran’da 2 yıl önce protestocuyu öldüren polise idam cezası

İran'da 2022 yılındaki Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının ABD karşısındaki yenilgisini kutlayan Mehran Semak'ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi hakkında idam kararı verildi.

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İran’da Mahsa Amini protestoları sırasında İran Milli Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilerek elenmesini kutlayan Mehran Semak'ı öldürmekle suçlanan polis memuru hakim karşısına çıktı. Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki kutlamada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semak’ı kasten öldürmekle suçlanan polis memuru Cafer Cevanmerdi idama mahkum edildi. Gazvin askeri mahkemesinin kararının ardından açıklama yapan Semak ailesinin avukatı Mecid Ahmedi, “Karar, mahkeme tarafından ‘kısas’ ve ‘kasten adam öldürme’ hükmüyle verildi" dedi.

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