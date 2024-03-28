TFF, Süper Lig ve kupa maçlarının tarihini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programını açıkladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri de açıklandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:
19 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarına ilişkin program, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak oynanacak.
Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarının programı şöyle:
23 Nisan Salı
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
24 Nisan Çarşamba
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük