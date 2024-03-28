Turgut Altınok, Antalya'da 600 dairesi olduğu iddialarına resmi belgelerle cevap verdi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Antalya'daki 600 dairesinin olduğu iddilarına ilişkin noktayı koydu. Altınok, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan resmi yazı ile cevap verdi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'na ait, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un, Antalya’da üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmadığını gösteren resmi belgeler ortaya çıktı. Altınok, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi evrakları da kanıt olarak göstererek şu açıklamayı yaptı:

KİMİN YALANCI KİMİN İFTİRACI KİMİN DE DOSDOĞRU OLDUĞUNUN BELGESİDİR

"Kaç gündür çamur yalan iftira siyasetine hem Ankara hem Türkiye şahit oluyor. Bizim mal varlığımızı açıklamamızla beraber, bir yalan, çamur ve iftira kampanyası başlattılar. 600 dairem varsa adıma kayıtlı ben beyannamede vermediysem istifa ederim ama bana bu yalanı atan Sayın Yavaş’ın da bir konuşması var. 600 dairesi varmış niye beyanda bulunmadı ben de dedim ki 600 tane dairem varsa tapusunu çıkarsınlar ben istifa edeceğim yoksa zerre onurları varsa... Basın objektif olmalı ve tarafsız olmalı. Ama bırakın objektif olmayı iftira ve yalan kampanyasının bir parçası oldular.

Bugün de Antalya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığından verdiğim dilekçenin sonucu; ilgili dilekçede bahsi geçen … TC kimlik no’lu Turgut Altınok adına Türkiye’nin tamamının 02.05.2012’den beri ortak platformu Tapu Kadastro Bilgi Sistemi üzerinde TC Kimlik numaralı kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya il ve ilçeleri içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır. Gördüğünüz gibi Hakan Çelik imzasıyla Tapu Daire Başkanı. Bunu bütün kamuoyuna sunuyorum. Kimin yalancı kimin iftiracı kimin çamur kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir bu."

"25 MİLYONLUK EVİNİN HESABINI VEREMEZ"

Altınok, "Ahlaksızca çamur ve iftiraları atmaya devam ettiler. Dolayısıyla bu zerre onuru olanlar özür dileyecek. Tabi bu iddia yatanlarla ilgili dava sürecini başlatırken maddi ve manevi bunlar hepsi gördüğünüz gibi mahkum olacak. Ama Ankaralı şunu görmeli ki bir tarafta tertemiz bir aday var, öbür tarafta yalan çamura batmış iftiracı bir aday var. Kendisi tabi Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Kendisi şu an oturduğu 25 milyon liralık evin hesabını veremez çünkü ikisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. Yani 25 yıl Yavaş belediye başkanlığı yapsa 25 milyon lira ev alamaz. Kızının şirketi Londra'da, evi Londra'dan alıyor. Yani bizim neyimiz varsa Türkiye'de. Bizim kıblemiz Türkiye. Vatanımız Türkiye. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Onlar Londra'ya gidebilirler. Evleri hazır. Villası hazır. Şirketi hazır. İşi hazır. Ama bizim Türkiye dışında başka bir vatanımız yok." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ'IN ZERRE ONURU VARSA İSTİFA EDECEK!"

Turgut Altınok, "Evet, yalan, çamur, iftira kampanyasına Sayın Yavaş da katıldı. Dolayısıyla 600 tane Antalya'da dairesi var. Onun niye beyannamesini vermedi? İstifa etmesi gerekir dedi. Ben dedim ki Antalya'da adamı 600 tane daire varsa ben istifa etmeye hazırım. Yoksa bu çamuru atan bu yalanı söyleyen, çamur yalan kervanına katılan Sayın Yavaş'ın da zerre onuru varsa istifa etmesi gerekirdi. Bugün gördüğünüz gibi burada belge Antalya'dan aldığımız belgedir. Hiç Antalya'da altın altın altın üzerine hiçbir gayrimenkul olmadığının tapu dairemizin belgesidir. Bana iftira atan, çamur atan, yalan söyleyen kim varsa kim varsa, onların yalancı iftira atıcı ve çamurcu olduklarının belgesidir. Dolayısıyla Sayın Yavaş zerre onuru varsa Yavaş'ın istifa etmesi lazım. Bu istifa etmesini gerektirecek. Bunu yalanlayan devletimizin belgesidir." dedi.