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Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin yakalandı

Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.

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Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen peş peşe operasyonlarla darbe indiriliyor. Son operasyonu Ticaret Bakanlığı duyurdu.

850 kilogram eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroinin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış olduğunu duyurdu.

"Piyasa değeri yaklaşık 1.3 milyar Türk Lirası"

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı.

"Soruşturma devam ediyor"

Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir.

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