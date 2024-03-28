Trabzonspor, Beşiktaşlı futbolcuyu transfer listesine aldı!

Trabzonspor'un yerli oyuncu listesinde Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ilk sırada yer alıyor.

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Trabzonspor'da yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak.

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde sadece Thomas Meunier'i kadrosuna katan bordo-mavili takımın yeni sezon için transfer listesinde birçok önemli isim bulunuyor.

Yerli sayısını ve kalitesini arttırmak isteyen Trabzonspor'da, yerli listesinin en üst sırasında ise Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın yer alıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlılarda 31 maça çıkarken 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Alanyaspor ile kontratı 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Oğuz Aydın ise, bu sezon Akdeniz ekibinde 31 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.