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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük yenişemedi

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük yenişemedi

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli arada oynanan hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'e verilen milli ara döneminde iki Süper Lig ekibi hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ile Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, karşı karşıya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. İki takımın karşılıklı gollerine sahne olan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hazırlık maçında kazanan yok

Fatih Karagümrük, 25. dakikada Kevin Lasagna ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 61. dakikada Rachid Ghezzal ile cevap verdi.

Maçın geri kalanında karşılıklı ataklar gelişse de maçta başka gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş, Başakşehir'le karşılaşacak

Beşiktaş, geçtiğimiz cumartesi günü Buducnost Podgorica ile de karşılaşmış, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılar, ligin 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Sivasspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta 7 isim kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta Al Musrati riske edilmezken, bel ağrısı bulunan Ante Rebic, bireysel antrenman yapan Chamberlain ile Emrecan Terzi ile Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

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