'Ben Hz. Meryem' paylaşımı tepki toplamıştı! Gerçek ortaya çıktı

Umre ziyaretine giden bir kadının görüntüleri "Ben Hz. Meryem" notuyla yayınlanınca tepkiler de beraberinde geldi. Görüntüdeki kadının Kübra Acar isimli bir kullanıcı olduğu ve söz konusu yazının kendisine ait olmadığı ortaya çıktı.

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Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Kübra Acar, "Geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldım. Tur kafilesi ile çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından videonun üzerine 'Ben Hz. Meryem' yazılarak paylaşılmaya başlanmıştı. Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiçbir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin avukatlarım tarafından başlatıldığını kamuoyuna bildiririm" dedi.