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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim paylaşımı: Mitingler tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim paylaşımı: Mitingler tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta başladığı miting trafiğini Kocaeli'de tamamladı. Her gittiği ilde büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerinde önemli mesajlar verdi.

Yerel seçim paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sandık hepimizin namusuna emanettir"

İki ayda 52 şehri ziyaret ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, paylaşımında "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik.

Diyarbakır’dan Trabzon’a, Hatay’dan Samsun’a, Muğla’dan Çorum’a, Karabük’ten Hakkâri’ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık.

Gençlerimizle selamlaştık.

Yaşlılarımızın hayır duasını aldık.

Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik.

Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik.

Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik.

Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik.

Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık.

Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik.

Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur:

Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz.

Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz.

Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir.

Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır.

Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir.

Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz.

31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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