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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yüksek Seçim Kurulu'nda iftar kararı

Yüksek Seçim Kurulu'nda iftar kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini açıkladı.

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Yerel seçimlere son 3 gün kala, Yüksek Seçim Kurulu da çalışmalarına devam ediyor..

Seçimin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle kafalarda "iftar saatinde kısa bir mola verilip verilmeyeceğini" sorusu vardı..

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı ifade edilerek "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

YSK'dan yanıt geldi.

"Sayım aralıksız sürecek"

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

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