Bir ülkeden daha Filistin kararı! Resmen harekete geçildi

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'e Gazze'de sivilleri ve çocukları aç bırakma politikasını terk etmesi çağrısında bulunarak, Belçika hükümetinin yarın Filistin devletini tanımayı görüşeceğini duyurdu.

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İsrail'e, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları nedeniyle tüm dünyadaki tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. İspanya, İrlanda, Slovakya ve Malta'nın ardından Belçika da Filistin Devleti'ni tanımak için harekete geçti.

İSRAİL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Gennez, "İsrail sivilleri ve çocukları aç bırakmayı durdurmalı, Gazze'ye yeterli insani yardım girişine izin vermeli" açıklamasında bulundu

Güney Afrika'nın başvurusu üzerine Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırım davasında İsrail aleyhine aldığı ilave tedbir kararlarına işaret eden Gennez, "UAD kararları açık. Açlığın savaş silahı olarak kullanılması uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Uluslararası baskıyı sürdürmeliyiz. Filistin devletinin tanınması yarın hükümetin gündeminde olacak" ifadesini kullandı.

UAD bugünkü ilave tedbir kararlarında İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetmişti.