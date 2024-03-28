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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart seçimleri öncesi ilginç paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart seçimleri öncesi ilginç paylaşım

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala sosyal medya hesabından gençlerle olan fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullandığı sözler ise dikkat çekti.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de yine parti içi sürtüşmeler ivme kazandı.

"Seni sırtından hançerleyenlere oy yok"

Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, İstanbul'un dört bir yanına pankartlar asarak, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası süreci Ankara Mustafa Kemal Mahallesindeki ofisinde yürüttüğü çalışmalarla geçirdi.

CHP için sahaya çıkmadı

Bazı çevrelerin kendisine yaptığı "Belediyeleri yeniden kazanmak ve küskünleri döndürmek için sahaya çıkmalı" çağrısını reddetti.

31 Mart sonrası kurultay hesapları

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle birlikte yeni CHP yönetiminin 31 Mart'ta olası seçim mağlubiyetinin ardından tekrar partinin başına geçmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Kendisine yakın parti mensuplarıyla her gün toplantılar yapan Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerini yakından takip ediyor.

Dikkat çeken paylaşım

CHP'de bu süreç devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gençlerle fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için parti mensuplarına çağrı yaptı.

"Bir umudum sende"

Ahmed Arif'in Anadolu şiirinden bir dörtlük paylaşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Gör, nasıl yeniden yaratılırım, 
Namuslu, genç ellerinle. 
Kızlarım, oğullarım var gelecekte, 
Herbiri vazgeçilmez cihan parçası. 
Kaç bin yıllık hasretimin koncası, 
Gözlerinden, gözlerinden öperim, 
Bir umudum sende…”

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