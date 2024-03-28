Murat Kurum'dan BAYKAR'a sürpriz ziyaret: Bugün yeni çok şey öğrendim

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, BAYKAR'ı ziyaret etti. Kurum'a, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

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Ziyaretine ilişkin resmi X hesabından paylaşımda bulunan Murat Kurum,

"Bugün MilliTeknolojiHamlesi’nin lokomotifi Baykar’ı ziyaret ettik. Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA’ları yerinde inceledik. Merhum Özdemir Bayraktar’tan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık.

'SELÇUK BAYRAKTAR'A YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye’ye, Türk gençliğine, Türkiye’nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

'TAM BİR PROJE ADAMI KENDİSİ'

Selçuk Bayraktar ise Murat Kurum'un ziyaretine ilişkin yaptığı konuşmada, "Murat Bey'le tanışıklığımız bizim 6 Şubat Depremlerinde tanıştık. Deprem bölgesine inşa edeceğimiz 1012 konutun inşası maksadıyla ulaşmamız gerekmişti. Murat ağabeyimizde bizler gibi mühendis. Tabi tanıdıkça ben kendisini mühendis olarak zihni dünyamızında ne kadar benzediğini görmüş oldum. Tam bir proje insanı. Asrın felaketi denilen dönemde gecesini gündüzünü dişine, tırnağına takıp çalışmışlığına şahit olduk." dedi.